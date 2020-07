Nodod kriminālvajāšanai procesu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāk nekā 2,5 miljonu eiro apmērā

Dienestā informēja, ka pret divām no šīm personām kriminālvajāšanu lūgts sākt jau 2013.gadā par līdzīga rakstura noziegumiem. Toreiz tiesa par vainīgu atzina vienu no tām un piesprieda naudas sodu - 9600 eiro apmērā.

Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka fiziskās personas par uzņēmumu saimniecisko darbību laika periodā no 2008.gada decembra līdz 2018.gada novembrim VID iesniedza deklarācijas un pārskatus, aprēķināja valsts budžetā maksājamās nodokļu summas, taču neveica aprēķinātos maksājumus likumā noteiktajā kārtībā un termiņā. Tādējādi personas izvairījās no nodokļu nomaksas valsts budžetā lielā apmērā. Izmeklēšanas laikā arī noskaidrots, ka uzņēmumu rīcībā bija pietiekoši naudas līdzekļu, tomēr, neraugoties uz to, nodokļu nomaksa pilnā apmērā netika veikta.