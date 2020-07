Mēs nedzīvojam par spīti

Tik augstu rādītāju nav nekur pasaulē, bet Latvijā tie ir jau noturīgi. Šogad vien ir mainīti seši likumi un noteikumi plašā spektrā no pilnvērtīga finansējuma melanomas ārstēšanai ar inovatīviem medikamentiem līdz kredītbrīvdienām Covid-19 krīzes laikā. Tas var notikt, pateicoties uzticības ekosistēmai – digitālās līdzdalības ekosistēmai, kas ir izveidojusies ap platformu ManaBalss. Tā ir pilsoniskās sabiedrības, likumdevēju, izpildvaras, visdažādāko jomu ekspertu un mediju uzticība mūsu kopējā darba kvalitātei un jēdzīgumam.

Sabiedrība iekustējās pamatīgi, un iniciatīva savās rokās tika ņemta burtiski – ar vairākiem simtiem ManaBalss publicēto iniciatīvu. No tām 59 līdz šim ir izskatītas Saeimā un citās valsts iestādēs, un 36 no tām ir atbalstītas.

Tautā aizvien ir redzama patika par to, kas notiek par spīti šābrīža valdošajai elitei. Starp viskvēlāk atbalstītajām iniciatīvām ir tās, kas paredz “atņemt deputātiem šo un to”.

Šogad vien par ManaBalss iniciatīvām ir nodoti vairāk nekā 133 000 parakstu. Kopumā deviņu gadu laikā iniciatīvas ir parakstījuši vairāk nekā 307 000 Latvijas iedzīvotāju. Tam ir nepieciešama gan droša, uzticama šo parakstu vākšanas infrastruktūra, gan plašākai publikai neredzamais ManaBalss komandas darbs ar topošo, balsošanai nodoto un jau “varas gaiteņos” esošo iniciatīvu konsultēšanu. Finansiāli to nodrošina ManaBalss lietotāju brīvprātīgie mikroziedojumi.

Esam ļoti pateicīgi ikvienam no 24 000 ziedotāju, kuri pērn vismaz reizi un sākot no 50 eirocentiem ir atbalstījuši mūsu kopējo darbu labākai dzīvei Latvijā. Sevišķs paldies regulārajiem atbalstītājiem, kuri ir pieslēguši kaut nelielus, bet ikmēneša i-banku maksājumus. Pateicoties šādai uzticībai un atbalstam no visplašākās sabiedrības, ManaBalss var arī ilgtermiņā nodrošināt sava darba politisko un idejisko neitralitāti un kvalitāti.