No augusta kultūrvietās būs jāievēro savstarpēja viena metra distance

Informācija par kultūrvietās notiekošo pasākumu apmeklētājiem tiks fiksēta biļešu nomaiņas brīdī un uzglabāta vienu mēnesi, lai nepieciešamības gadījumā to varētu nodot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rīcībā.

Regulējums attiecībā uz distances ievērošanu kultūrvietās notiekošajos pasākumos mainīts arī kaimiņvalstīs - Igaunija šādu regulējumu pieņēmusi 9.jūlijā un tas paredz, ka no 15.jūlija iekštelpās var pulcēt līdz 1500 personām, vienlaikus nosakot 50% no telpu piepildījuma kapacitātes. Savukārt Lietuvā šādu regulējumu pieņēma 16.jūlijā un tas paredz, ka no 1.septembra atcelti kultūras pasākuma apmeklētāju skaita ierobežojumi, nosakot vismaz viena metra distances ievērošanu, norādīja ministrijas pārstāve.