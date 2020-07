NĪN, skolas un valoda – maldinoši solījumi Rīgas vēlēšanu programmās

Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli pašvaldībām" ļauj noteikt nodokļa atvieglojumus atsevišķām cilvēku grupām 90, 70, 50 vai 25% apmērā. Pašvaldības drīkst arī lemt par nodokļa likmēm koridorā no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. To, ka likums neparedz iespēju pašvaldībai noteikt 0 procentu likmi jeb nodokli atcelt vispār, Re:Check apstiprināja Finanšu ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība.