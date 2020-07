15 veidi, kā Rīgai būt gatavai

Piemēram, Nacionālā apvienība un Latvijas Reģionu apvienība kopīgā priekšvēlēšanu programmā raksta, ka darīs visu „lai strauji likvidētu korupcijas prakses, kas ļāva Rīgas domei kļūt par noziedzīgu organizāciju”. Līdzīgi, solot „Rīgas satiksmes” (RS) darbību „brīvu no koruptīviem darījumiem” raksta vēl viena Ministru kabineta (MK) koalīcijas partija „Attīstība/Par”, kura startē kopā ar „Progresīvajiem”: „Atklātība un sabiedrības līdzdalība ir labākā recepte pret korupciju”. Vēl tiešāka ir „Jaunā vienotība” (JV): „Rīga ir smagi cietusi no domes vadības, kas gadiem bijusi augstprātīga, korumpēta un arī provinciāla”, piebilstot, ka „veiksim auditos visos pašvaldības uzņēmumos un iestādēs un publiskosim to rezultātus”.

Tikmēr paši „apvainotie” apelē pie stabilitātes un pieredzes. Partija „Saskaņa”, kuras līderis un tagad Eiropas Parlamenta deputāts Nils Ušakovs no 2009. līdz 2019. gadam, vadīja Latvijas lielāko pašvaldību, klātesot bezzobainai opozīcijai uzskaita savus, pēc pašas ieskatiem, labos darbos. Tostarp, brīvbiļetes sabiedriskajā transportā, tūristu pieaugumu, kā arī parku un promenāžu izbūvi. „Saskaņa” arī piezīmē, ka „desmit gadus pasargāja Rīgu no jebkādām nacionālisma un šovinisma izpausmēm”, ko ievēlēšanas gadījumā darīšot arī turpmāk. Galu galā arī „Saskaņa” novelk morāles robežu starp sevi un „labējām partijām”, kā nereti dēvē RD opozīciju un MK veidojošās partijas. „Būs labējās partijas, kas runā par Rīgas restartu, bet patiesībā tām ir cits mērķis – privatizēt pašvaldības uzņēmumus. Otrā puse – „Saskaņa”, kura vienīgā spēj nodrošināt sociālo stabilitāti, starpnacionālo mieru un mūsdienīgu, sabalansētu Rīgas attīstību”. Tiesa, nevienā no kandidātu sarakstu programmām nav teikts, ka notiks pašvaldības uzņēmumu privatizācija. Atsevišķi saraksti uzsver pat tieši pretējo – „„Attīstībai – Par” / „Progresīvie”” raksta, ka stratēģiski svarīgiem uzņēmumiem jāpaliek domes pārziņā. Sev uz pleca par paveikto uzsit arī nesenā Rīgas mēra Oļega Burova vadītā GKR. Tomēr partija izvairās no pretī stāvēšanas opozīcijas un RD nepārstāvētajām partijām Tā vietā GKR uzskaita atjaunotos tiltus, ielas, piebraucamos ceļus pie skolām un bērnudārziem.