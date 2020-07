Festivāla "Zobens un lemess" galvenais mākslinieks būs "Skyforger"

Ceļošanas ierobežojumu dēļ festivālā piedalīties nevarēs iepriekš izziņotās grupas no Ukrainas "Nokturnal Mortum" un "Khors", kā arī baltkrievu "Downcross". Tomēr radušos robu festivāla programmā aizpildīs grupa no Austrijas "Harakiri for the Sky", kā arī kuplāks mākslinieku skaits no Baltijas valstīm.