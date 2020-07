"SEB stipendiju glezniecībā" iegūst Madara Kvēpa

Konkursa laureāts balvā saņem braucienu uz kādu no Eiropas laikmetīgās mākslas mesām un iespēju piedalīties radošajā darbnīcā mesas norises pilsētā, kā arī stipendiju 1850 eur vērtībā. SEB stipendijas konkurss notika jau trīspadsmito reizi.

"Komandas vārdā sveicu Madaru Kvēpu ar iegūto stipendiju. Šī ir viena no gandrīz 30 stipendijām, kuras banka piešķir jauniešiem viņu zināšanu vai talanta izkopšanai katru gadu. Neatkarīgi no tā, vai mēs sevi atrodam tehniskās vai radošās industrijās, nepieciešamība nemitīgi trenēties un eksperimentēt ar triepieniem ir tas, kas mums jādara visa mūža garumā, lai radītu mākslu, veidotos atklājumi, rastos labākie procesi. Tieši tāpēc Madaras tēma par vingrināšanos ir jo īpaši uzrunājoša," tā bankas prezidente Ieva Tetere.

"Madara Kvēpa konkursā iesniegtajā̄ darbā "Snellena tests. Vingrinājumi" attēlo Snellena redzes testu, kurā ierasti tiek izmantoti latīņu alfabēta burti, taču māksliniece tos aizvietojusi ar dažādiem triepienu veidiem, uzsverot burta un triepiena – valodas un glezniecības sasaisti. Gan burts valodā, gan triepiens glezniecībā ir simbols, kas skatītajam nodod informāciju, taču atšķirībā no rakstnieka – katrs gleznotājs savu alfabētu izveido pats. Tas nozīmē, ka katram no mums ir jāatver savs prāts atšķirīgiem viedokļiem, tajā pašā laikā atceroties savu izcelsmi un pieredzi. Tas ir nebeidzams process, kas paplašina ikviena mākslinieka radošās spējas. Madara Kvēpa savos darbos ietvertos gleznieciskos elementus aicina lasīt divās valodās – rietumu un austrumu domāšanā, apcerot bezgalīgās iespējas, ko sevī ietver triepiens. Viņa atlasa idejas, tēlus un konceptus, šis atlases process nosaka to, ka, kaut kādiem notikumiem un lietām ir jāpievērš lielāka uzmanība, un viņas darbos tā noteikti ir daba – jūra, debess un zeme," pauž konkursa izstādes “Dienaskārtība” kuratore Inese Rozentāla.