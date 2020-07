Kultūras telpā "3 māsas" uzstāsies "Sheep Effect" un "Buer & Andromalius"

Sheep Effect mūzika iedvesmota no džeza, eksperimentālās un elektroniskās deju mūzikas. 2019. gadā Sheep Effect izdeva savu debijas albumu "Saxual Harassment" kurā viņš lieto saksofonu netradicionālos veidos un sapludina to pikantā muzikālā kokteilī ar drum'n'bass, techno un IDM elementiem.

Eiropas mūzikas scēnā Sheep Effect saksofonists Simonas zināms ar savu grupu Sheep Got Waxed – spēcīgu džeza, elektroniskās un akadēmiskās mūzikas hibrīdu, kas guvusi ievērību spēlējot ievērojamos Eiropas festivālos.

Video: Sheep Effect "High! How are you?"