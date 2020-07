Pašmāju grupas "Blue Jean Serenade" dziesma pārtop laikmetīgā dejā

"Šī dziesma ir par to, ka ikviens no mums grib justies piederīgs kādai cilvēku grupai – ģimenei, draugu lokam, sportistiem, intelektuāļiem vai māksliniekiem. Dziesmas vārdos atklāju, pie kā piederu es – atmiņu medniekiem, banāliem mīlniekiem, kas tiecās pēc idealizētām attiecībām. Dažreiz tomēr nākas darīt to, kas nav mūsu dabā. Tad varam just atbalstu no tiem īpašajiem cilvēkiem mūsu dzīvēs, kas pazīst mūs pa īstam – ar visiem plusiem un mīnusiem," stāsta grupas solists Jānis Niedra.