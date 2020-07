PTAC sešas reizes konstatējis iespējami negodprātīgu preču sadārdzināšanu Covid-19 dēļ

Laikā no šā gada no 3.martam līdz 5.jūnijam PTAC ir konstatējis 84 gadījumus, kuros saņemtas sūdzības vai ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem - par iespējami negodprātīgu cenas celšanu, patērētāju maldināšanu par precēm, to īpašībām un pieejamību, nereģistrētu dezinfekcijas līdzekļu tirdzniecību un citus.