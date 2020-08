Bukovskis desmit gadus ātrāk gandrīz pats pie dieviem aizgāja, kad viņam plīsa kuņģa čūla. Tomēr paveicās, viņš izdzīvoja. Lai arī tika piekodināts nekad vairs nedzert, viņš jau teju tūlīt pēc atgriešanās no slimnīcas korķēja vaļā pudeli grādīgā. Šajā laikā Bukovskis jau trīs gadus strādāja pastā, kur aizķērās krietni ilgāk, nekā plānoja, – padsmit gadus. Pirms tam gan izdevās padzīvot zaļi, jo tolaik vēl īpaši neatzītais rakstnieks 1957. gadā apprecējās ar Barbaru Freju, kas dzimusi turīgā ģimenē. Viņi nodzīvoja laulībā divus gadus. Bet līdz kāzām nonāca visai īpatnēji. Barbara izdeva dzejas žurnālu, kurā šo to publicēja arī no Bukovska. Kādu dienu Čārlzs saņēma vēstuli no šīs dāmas, kurā viņa kreņķējās, ka piedzimusi praktiski bez kakla un tādu jau neviens neprecēs. Bukovskis apsola precēt, lai gan nav nekad viņu redzējis.