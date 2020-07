Uzņēmumi, kas ar meliem un viltu spēja savākt simtiem miljonu vērtas investīcijas

Šeit ir jārunā par citu moto – “izliecies, līdz ko sasniedz”. Daudzas krāpnieciskas kompānijas šādā veidā tik tiešām ir spējušas nopelnīt ļoti lielu naudu, taču burbulis ir plīsis un ar lielu skandālu šādi uzņēmumi ir nogājuši no globālās skatuves.

Kad tas notiek, dažas kompānijas cenšas izdzīvot – veic rebrendingu un cenšas distancēties no “negodprātīgajiem kompānijas dibinātājiem”. Bet citi pazūd pavisam.

Tālāk ir pieci stāsti no pieciem ļoti daudzsološiem jaunuzņēmumiem, kuru neveiksmes var pasniegt kā labu mācībstundu uzņēmējiem, kas vēlas sākt darbu pie saviem produktiem, uzņēmuma un pelnīt lielu naudu.

Jaunuzņēmums, kas piedāvāja jaunas un revolucionāras tehnoloģijas asinsanalīžu veikšanai, ir viens no lielākajiem naudas krāpšanas stāstiem saistībā ar jaunuzņēmumiem.

“Theranos” sasniedza to, ko daudzi hematologi uzskatīja par neiespējamu. Kompānija izveidoja tehnoloģiju, kas ļāva medicīnas speciālistiem testēt pacientu asinis, izmantojot vienu asins pilīti. Tādējādi pacientiem vairs nebūtu nepieciešamības nodot lielu daudzumu asiņu – analīzēm būtu nepieciešams nodot simtiem un pat tūkstošiem reižu mazāk asiņu. Tā vismaz bija teikts kompānijas idejas pieteikumā.

Stenfordas universitātes profesore Filisa Gārdnere brīdināja Holmsu par to, ka uzņēmējas pieņēmumos ir nopietnas nesakritības. Tomēr Holmsa ignorēja Gārdneres padomus. Medicīnas eksperti norāda, ka ir ārkārtīgi sarežģīti sasniegt precīzus rezultātus, ja asins paraugs ir pile asiņu no pirkstgala. Jau pēc dažādām teorijām spriežot, šādu analīžu rezultāti nebūtu diez ko precīzi. Līdz ar to Holmsas solītie precīzie analīžu rezultāti tika apšaubīti.