Ugunsgrēkos Liepājā un Rīgā izglābti četri cilvēki

Plkst. 11.50 VUGD saņēma izsaukumu uz Daugavas ielu Liepājā, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju no daudzstāvu dzīvojamās mājas piektā stāva dzīvokļa nāk dūmi. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka no ēkas piektā stāva dzīvokļa nāk dūmi un ir dzirdams dūmu detektora signāls. Ugunsdzēsēji glābēji no dzīvokļa izglāba cilvēku un nodeva NMPD darbiniekiem. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies divi cilvēki. Dzīvoklī dega sadzīves mantas 1m2 platībā. Plkst. 12.19 ugunsgrēks likvidēts.