Kukaiņi mājoklī: kā un kādēļ ir jāatbrīvojas no sudrabainās zvīņenes laicīgi

Sudrabainā zvīņene ir zivs formas kukainis ar sudrabainu muguru, garumā nepārsniedz divus centimetrus, taču mājoklī tās pārsvarā ir samērā mazas - līdz vienam centimetram. Cilvēkam šie kukaiņi ir nekaitīgi - tie nekož un nepārnēsā slimības, tomēr sudrabainās zvīņenes mīl labi paēst, it īpaši, ja tā ir saldena substance, piemēram, cukura paliekas, tapešu vai grāmatu līme.

Sudrabaino zvīneņu uzturā mēdz būt dažādi tekstila un papīra izstrādājumi, tapetes un to līme, ja to sastāvā ir ciete vai cukurs,

vēsta portāls "HowStuffWorks". Turklāt šie kukaiņi jo īpaši mīl vecas un antīkas grāmatas - senāk grāmatu siešanā izmantoja līmi, kas ražota no dabiskām izejvielām. Šādas līmes sastāv no cietes, cukura un dzīvnieku olbaltumvielām, savukārt jaunākās grāmatas sudrabainās zvīņenes neaiztiks, jo to siešanā izmanto sintētisku vielu līmi, kurai nav absolūti nekādas uzturvērtības.