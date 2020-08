Izbaudi Eda Šīrana labāko mūziku koncertfilmā "Jumpers for Goalposts"

Mūziķis savu koncertprogrammu ar saviem labākajiem mūzikas hitiem un dziesmām no jaunā albuma "X" izpildīja astoņdesmit tūkstošu cilvēku priekšā, aizraujot klausītājus ar savām slavenākajām dziesmām "The A Team", "Thinking Out Load", kā arī duetu ar seru Eltonu Džonu. Ar šīs koncertturnejas programmu un albumu "X" Eds Šīrans 2015. gadā viesojās arī Latvijā un sniedza pilnībā izpārdotu koncertu "Arēnā Rīga". Pērn Eds Šīrans atgriezās Latvijā ar albumu "Divide".