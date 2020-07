Ģitārists Gints Smukais pirms albuma izdošanas piedāvā jaunu video

Koncertu būs iespēja klausīties no laivām, SUP dēļiem vai krastā, ērti iekārtojoties kempinga "Apaļkalns" zālienā. Skaņdarbu "Aorta" ir iespējams noklausīties mūzikas straumēšanas vietnēs.

"Sešu gadu laikā esmu periodiski atgriezies pie šīs melodijas. Ritmiskais apvienojums ar stīgu staipīšanu skaņdarbā raisa hipnotizējošu un mistisku sajūtu, kas redzama arī dziesmas video. To sajūtu esmu vienmēr centies panākt ar savu mūziku. Skaņdarbs reprezentē tieši to dzīvības pulsāciju, pie kuras man vienmēr nācies atgriezties, kad aizmirstu, kāpēc daru to, ko esmu izlēmis darīt – radīt mūziku," tā mūziķis.