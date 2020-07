Kvartālu attīstība: no graustiem un nolaistām celtnēm par mākslinieciskiem rajoniem

Rīgā ir daudz jaunu dzīvojamo kvartālu, kur attīstītas jaunas ēkas, taču Kvartāls 5/26 Avotu ielā ir kaut kas pavisam cits - to pievilcīgu padara vēsturiskais aspekts. Šīs ēkas ir tapušas 20. gadsimta sākumā pēc slavenu arhitektu projektiem. Ēku Avotu ielā 5 projektējis arhitekts Aleksandrs Vanags, bet Čaka ielā 26 – Konstantīns Pēkšēns.

Arhitektūras doktorantes Baibas Vērpes prezentācijā “Jaunās apbūves kvartāli vēsturiskās vides kontekstā Jūrmalā” iezīmē vienu no būtiskākajām tēmām Jūrmalas mūsdienu arhitektūras kontekstā – kā investīciju objekti ienāk vēsturiskajā vidē un kādi kompromisi tiek izmantoti starp vides vērtību saglabāšanu un maksimālo apbūves parametru sasniegšanu. Jūrmalā visintensīvākā būvniecība notiek zonā starp Lielupes tiltu un Dubultiem, sasniedzot līdzīgus būvniecības apmēra rādītājus kā Rīgas centra rajonā. Tas saistāms ar Rīgas tuvumu un vides kvalitātes ekskluzivitāti, vienlaicīgi tā ir viena no vēsturiskākajām vietām pilsētā, kuras apbūve jau ir noformējusies 19. gs. vidū, un mūsdienās tās lielākā daļa ir iekļauta pilsētbūvniecības pieminekļu sarakstā.

Šīs pilsētas daļas atsevišķu zemesgabalu attīstība to izmēru un konfigurācijas dēļ ir pielīdzināma kvartālu attīstībai. Metodes un paņēmieni, kā tiek attīstīti zemesgabali, ir visdažādākie, un bieži vien tie ir pretrunā ar kultūras mantojuma aizsardzības nosacījumiem.

Jau piekto gadu tiek strādāts pie Vecrīgas iekškvartāla reģenerācijas projekta, ko ierobežo Vecpilsētas laukums un iela un Kalēju iela. Ikdienas sarunās to mēdz apzīmēt ar nosaukumu "Kalēju kvartāls".

Projekta sarežģītību nosaka kvartāla apjoms, tas sastāv no piecām ēkām jeb precīzāk – literiem.

Kalēju kvartālu veidojošās ēkas ir katra ar savu stāstu, būvvēsturi, konstruktīvo stilu, daudzviet nepieciešams veikt arheoloģiskos izrakumus, jo šī ir viena no vecākajām Rīgas daļām.

Unikālais vēsturiskais stāsts un kvartāla atrašanās vieta bija tas, kas pasūtītājus uzvedināja uz misiju un ambīciju ne tikai sakārtot nolaisto nostūri, bet atvērt to arī publikai. Projektēšanas uzdevumā tika noteikts, ka kvartāla attīstības iecerei jāatbilst daudzfunkcionāla kompleksa izveidei, kurā apakšējie līmeņi ir publiski pieejami - tajos ierīkota tirdzniecības galerija, telpas restorānam un muzejam. Pasūtītāju rīcībā ir ievērojama vēsturisko monētu kolekcija, kuru varētu piedāvāt kā pamata krājumu muzejam un ļaut sabiedrībai ar to iepazīties. Sākot no trešā līmeņa, telpas tiek atvēlētas birojiem.