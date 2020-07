Pasaulē vadošais vieglmetāla disku ražotājs SMW pārceļ ražošanu uz Latviju

Darbaspēku kompānija plāno piesaistīt no tuvākās apkārtnes – Vecmīlgrāvja, Rīgas, Ādažiem un Carnikavas.

Uzņēmums SMW vairāk nekā 20 gadus ražo lielgabarīta izstrādājumus no vieglajiem sakausējumiem – magnija, alumīnija, titāna u.c. Tā galvenais eksporta produkts ir pasaulē vieglākie štancētie diski auto un moto industrijai, kas tiek piegādāti Formulai 1, MotoGP komandām, kā arī dažādiem superauto un elektroauto ražotājiem Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs.

Uzņēmējdarbības parks “Mežgarciems” ir vērienīgākais jaunais projekts Rīgas reģionā, kurā izbūvēta jauna infrastruktūra un komunikācijas un tas atrodas tikai 25 km attālumā no galvaspilsētas. Vēl septiņas industriālās platības “Mežgarciemā” biznesa attīstības projektu īstenošanai iespējams iegādāties izsolēs, ko organizē Carnikavas novada dome. Zemesgabalu platība ir 4192 – 11 657 m2, to sākumcena svārstās no 13 700 eiro līdz 35 600 eiro.