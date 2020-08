Konkrēti tā bija bezspēcība un bezcerība. Neviena plāna nebija un nekādas sapratnes par to, ko vajadzētu darīt, jo nevienā grāmatā to nevar izlasīt un nevienā augstskolā iemācīties. Tīri teorētiski es esmu dzirdējis par Otrā pasaules kara sākumu un citām līdzīgām situācijām, bet tie nav nekādi zinātniski apsvērumi. Jā, bija vairāki operatīvi lēmumi, kuri ātri tika pieņemti, lai nokomunicētu ar skatītājiem par tuvāku nākotni, bet kaut kādas domas par to, kas notiks ar teātri tālāk, absolūti nebija.