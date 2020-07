Daugavgrīvas cietoksnī sākas festivāls "Komēta"

Kā pavēstīja Pētersone, divas no trijām skatuvēm savu nosaukumu ieguvušas no Daugavgrīvas cietokšņa vēsturiskajiem apzīmējumiem būvēm, kas skatuvēm atrodas blakus, - "Saules siena", kā tika dēvētas cietokšņa barakas, un viens no sešiem cietokšņa bastioniem "Rīta zvaigzne".