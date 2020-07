Vecums nav šķērslis - 13 gadu vecumā sacīkšu mašīnā traucas ar 185 km/h

Šajā Ātruma cilts raidījumā arī labas ziņas motokrosa faniem – neskatoties uz grūtajiem laikiem, augustā Ķegumā notiks trīs Pasaules čempionāta motokrosā posmi, kas pie mums pārcelti no Somijas un Krievijas. Lai noskaidrotu, kā tie izskatīsies dzīvē, Pauls Timrots kopā ar MXGP of Latvia rīkotāju Kristeru Serģi iepazīsies ar sacensību teritoriju un stingrajiem drošības pasākumiem, kas šoreiz nošķirs braucēju komandas no skatītājiem. Tomēr motokross pie mums būs un 3000 skatītājiem būs unikāla iespēja to vērot brīvā dabā.