Latvijā IT speciālistiem ir augstākais atalgojums Baltijā

Līdzīgi kā citās jomās, arī IT sektorā algas atšķiras pat vairākkārt, atkarībā no darbinieka specializācijas, prasmēm un pieredzes. IT speciālista atalgojums Latvijā pēdējos gados strauji audzis - Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2018.gadā programmētāji, lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi saņēma vidēji 2644 eiro pirms nodokļu nomaksas.

“Software Development Academy” pērn visā Baltijā veikts pētījums par atalgojumu IT nozares darbiniekiem rāda, ka Latvijā atalgojums nozares speciālistiem jau pērnā gada nogalē sasniedza 3000 eiro pirms nodokļu nomaksas, tādējādi vidējā darba samaksa pēdējo divu gadu laikā pieaugusi par 13,5%. Salīdzinājumam, vidējais atalgojums, vērtējot situāciju visos sektoros kopumā, šī gada pirmajā ceturksnī Latvijā bija 1100 eiro pirms nodokļu samaksas.

Igaunijā, saskaņā ar darba tirgus un atalgojuma statistikas vietnē "palgad.ee" atrodamo informāciju, algas IT nozarē svārstās no 914 līdz 3129 eiro mēnesī. Pieredzējušākie un zinošākie speciālisti var pretendēt uz IT amatiem, kur alga ir četri tūkstoši eiro un vairāk, taču šādas vakances darba tirgū parādās retāk.

Saskaņā ar Igaunijas Statistikas departamenta tīmekļa vietnē atrodamo informāciju, vidējā IT sektorā alga 2020. gada pirmajā ceturksnī bija 2537 eiro pirms nodokļu samaksas, kamēr vidējā alga valstī kopumā – 1404 eiro. Savukārt Lietuvā programmētājs saņem vidēji 2584 eiro pirms nodokļu nomaksas, kamēr vidējā alga 2020.gada pirmajā ceturksnī bija 1381 eiro.

IT jomā Baltijā kopumā šobrīd tiek nodarbināti vairāk nekā 26 000 speciālistu. Salīdzinājumam, Baltkrievijā vien šajā jomā strādā ap 70 000, savukārt Ukrainā pat 200 000. Ņemot vērā augsto pieprasījumu un labo atalgojumu, Baltijā vērojams liels darbaspēka pieplūdums no Ukrainas un Baltkrievijas. Pie tam Baltijas valstu vidū valda sīva konkurence, cīnoties par labākajiem šīs jomas speciālistiem, kas varētu vēl vairāk veicināt atalgojuma pieaugumu, norāda “RIA.com Marketplaces” speciālisti.

“Pēdējo gadu laikā IT speciālistu skaits strauji aug visā Baltijā, taču darbinieku bieži vien tik un tā trūkst. Baltijas valstis kļuvušas par vienu no iekārojamākajiem galamērķiem IT jomas viesstrādniekiem no Ukrainas un Baltkrievijas. Šādi speciālisti novērtē ne vien labo darba samaksu, bet arī to, ka Baltijas valstis atrodas ģeogrāfiski salīdzinoši tuvu, kā arī šeit ir labi dzīves apstākļi un par darbu tiek maksāti nodokļi. Daudzi IT uzņēmumi Igaunijā šobrīd domā par darbinieku pārvilināšanu, cenšoties izkonkurēt Latviju. Tajā jābūt ieinteresētām arī valsts iestādēm – ja runājam par IKP, tad informācijas tehnoloģiju un komunikāciju nozare pērn Igaunijā uzrādīja 29% izaugsmi,” stāsta Igaunijas uzņēmuma “RIA.com Marketplaces” pārstāvis Artjoms Umanets.

Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc darbaspēka, arvien pieaug arī izglītības iestādēs sagatavoto un IT jomā strādājošo speciālistu skaits. Spilgts piemērs šajā ziņā ir Ukraina, kur pirms dažiem gadiem IT jomā bija nodarbināti ap 100 tūkstoši darbinieku, taču tagad šis skaitlis dubultojies, un daļa šo jauno speciālistu lūkojas citu valstu darba tirgu virzienā. Liels motivators ir labāks atalgojums, jo vidējā alga IT nozarē Ukrainā 2020.gada pirmajā ceturksnī bija 1725 eiro.