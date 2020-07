Vēlēšanu likumu, kurš nosaka nepieciešamību rīkot balsojumu 3. novembrī, var mainīt vienīgi Kongress. Tomēr, ņemot vērā to, ka demokrāti kontrolē Pārstāvju palātu, šāds scenārijs ir ārkārtīgi mazticams. Būtiski, ka šim Trampa ierosinājumam pretestību ir paspējuši izteikt arī republikāņi. Iespējams, ka tāpēc viņš mirkli vēlāk no šīs idejas atteicās. Tiesa gan, Baltā nama saimnieks paturēja savu pozīciju par to, ka nevēloties negodīgas vēlēšanas.