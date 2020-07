No sestdienas daļa policistu dienesta pienākumus sāks pildīt jaunā dizaina formastērpos

Pēc vairāk nekā 20 gadiem līdz šim ierastās tumšzilās policijas formas pakāpeniski nomainīs uz jaunu, atšķirīgu dizainu. Policijas jaunie formastērpi izceļas ar spilgtām krāsām un spožiem atstarojošajiem elementiem, tomēr tajā pašā laikā, gluži kā jaunā policijas transporta trafarējuma izstrādē, padomāts par to sasaisti ar patriotiskām vērtībām un tradīcijām, uzsvēra policijā.

Prioritāte apgādei ar jaunajiem formastērpiem bija tām policijas struktūrvienībām, kuru dienesta pienākumi saistīti ar sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu, ikdienā esot sabiedrības redzamībā. Līdz ar to no setsdienas kopumā 978 amatpersonas no patruļpolicijas, satiksmes drošības kontroles un konvoja struktūrvienībām visā Latvijā būs jau redzamas jaunajos formastērpos.