Desmit vērtīgas pieturas festivālā "Komēta"

Afrodelic ir ģitārista un producenta Viktora Diawara jaunais projekts, kurš šobrīd strādā pie sava debijas albuma “Dusunkun Hakili” (Sirds atmiņai), kas iznāks 2020. gada oktobrī. Dziesmu kolekcija ir veltījums Diawara tēvam - zināmam un cienījamam Mali rakstniekam un dzejniekam Gaoussou Diawara, kurš aizgāja bojā 2018. gadā. Lietuvā Viktors ir veiksmīgs mūzikas producents un vada vienu no valstī nozīmīgākajām alternatīvajām kultūras vietām – mākslas fabriku Loftas, kurā tiek rīkoti vairāki koncerti ar vietējiem un ārzemju māksliniekiem.

Centre el Muusa ir psihedēliska krautroka grupa no Igaunijas. 2020. gada vasara iznāk viņu četrdaļīgais debijas albums, izdots Vācijas mūzikas izdevniecībā “Sulatron Records”. Pieejams kompaktdiskā un ierobežota daudzuma vinila formātā, tas dod garšu Centre el Muusa hipnotiskai instrumentālajai mūzikai. Kvartets piedāvā pludinošu ģitāru, Wurlitzer klavieru un kosmosa sintezatoru sajaukumu.

Mixmaster Raitis ir viens no Latvijas dīdžeju skatuves pionieriem, klātesot un uzstājoties dažādās vietās visā valstī. Sagatavojieties vislabākās kvalitātes vinila ceļojumam.

OOPUS ir audiovizuāla grupa no Igaunijas, kurā gaismu instalācijas un vizualizācijas, mūsdienīgas elektroniskas skaņas un ritms apvienojas ar tradicionāliem instrumentiem un deju mūziku. Tā ir dzīvā izpildījuma folktronika, kurā satiekas psy-ambient-techno-trad žanri.

Andi Otto ir elektroniskās mūzikas komponists, izpildītājs, dīdžejs, viens no ierakstu izdevniecības Pingipung izveidotājiem, kā arī pasniedzējs ar doktora grādu no Vācijas. Viņš izpilda elektronisko mūziku ar viņa modificētu čellu (“fello”), papildinot to ar bungu mašīnām, sintezatoriem, cilpām un piesaistot viesmūziķus. Bieži uzstājas ne tikai savā dzimtajā Vācijā, bet arī daudzās citās pasaules valstīs, kur ierakstītās skaņas ir dzirdamas viņa kompozīcijās. Laidis klajā piecus albumus, singlus, kopdarbus un remiksus dažādās starptautiskās izdevniecībās.