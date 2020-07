Ar jaunu plati atgriežas britu jaunā viļņa grupa "The Psychedelic Furs"

Albuma izdošanu noteikti veicināja arī jaunās paaudzes interese par grupas radošo mantojumu. 2017. gadā grupas 1984. gada singls "The Ghost in You" iekļauts video straumēšanas vietnes "Netflix" seriālā "Stranger Things", kā arī izdots skaņu celiņā. Savā jaunākajā albumā minēto dziesmu izmanto arī "The Strokes".

Savukārt 1982. gada dziesma "Love My Way" iekļauta "Oskara" balvai nominētajā filmā "Call Me By Your Name" (Sauc mani savā vārdā).