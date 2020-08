Augstskolas neplāno paaugstināt nākamā gada studiju maksu

Arī Vidzemes Augstskolā (ViA) 2020./2021.akadēmiskajam gadam studiju maksa saglabāsies nemainīga. "Turklāt, lai veicinātu studentu nodarbinātību Covid-19 radītās krīzes apstākļos un studentus vairāk iesaistītu augstskolas mērķu sasniegšanā, kā arī atbalstītu studijās, ViA vadība ir pieņēmuši lēmumi samazināt savu atalgojumu par 10% laika periodā no šā gada jūnija līdz decembrim un šo summu novirzīt ViA studentu grantu programmai," piebilda ViA sabiedrisko attiecību speciāliste Monika Sproģe.