No 1.septembra Madonas novada bērnudārzos pašvaldība nodrošinās bērnu bezmaksas ēdināšanu

"Ar šo lēmumu mēs vismaz daļu no bērnu vecākiem, kuru atvases pirmsskolas periodu pašlaik pavada mājās, varam motivēt izvēlēties apmeklēt bērnudārzu. Šādā gadījumā runa vairs nav tikai par ēdināšanu, bet jau bērna attīstību - izglītošanu un socializāciju," uzsvēra Gora.

To, ka atlaides piešķiršana 100% apmērā maksai par ēdināšanas pakalpojumiem bērnudārzu un izglītības grupu bērniem var būt liels atbalsts daudzu ģimeņu budžetos akcentēja arī Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs (ZZS).

Pašvaldības aprēķini liecina, ka brīvpusdienām bērnudārzu bērniem pēdējos četros šā gada mēnešos no pašvaldības budžeta būs nepieciešami aptuveni 50 000 eiro. Nākamajā gadā šai aktivitātei plānots novirzīt aptuveni 150 000 eiro, kā arī būs nepieciešami papildu 50 000 eiro, lai brīvpusdienas nodrošinātu arī tiem izglītojamiem, kas mācās kaimiņu - Cesvaines, Lubānas un Ērgļu novados, kuri realizējot administratīvi teritoriālo reformu nākamajā gadā iekļausies Madonas novadā, piebilda Lungevičs.

Lēmumam par brīvpusdienām domes deputātu vidū bija teju vienprātīgs atbalsts. Diskusijas raisīja vien jautājums par regulējumu, kā panākt, lai audzēkņu vecāki paziņo par to, ka bērni atsakās no brīvpusdienām, kā arī godprātīgi laikus informē par neierašanos izglītības iestādē, kas ļautu izvairīties no situācijām, kad tiek pagatavotas liekas ēdiena porcijas. Svarīgs priekšnoteikums ēdināšanas izdevumu uzskaitei un atlaides piešķiršanai ir precīza un savlaicīga izglītojamo, kuriem sniegts ēdināšanas pakalpojums, uzskaite.