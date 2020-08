Hamiltonam Silverstonas trasē rekorda vērtā septītā uzvara

Ceturtais bija Daniels Rikjardo ("Renault"), kurš no uzvarētāja atpalika par 19,650 sekundēm, piektais - "McLaren" pilots Lendo Noriss (+22,277), sestais - "Renault" braucējs Estebans Okons (+26,937).

Septītais bija Ungārijas Lielās balvas izcīņas neveiksminieks no "Renault" Pjērs Gaslī, līdz astotajai vietai uzcīnījās Aleksandrs Albons no "Red Bull", desmitais bija četrkārtējais pasaules čempions Sebastians Fetels no "Ferrari", 11.vietā sacīkstes pabeidza uzvarētāja komandasbiedrs Valteri Botass.