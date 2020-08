Uz lielā ekrāna: neordinārs stāsts par pirmo mīlestību "Piena zobi"

Galvenās varones Milas loma uzticēta jaunajai Holivudas zvaigznei Elīzai Skenlenai, kuras tēlojums bija baudāms Grētas Gērvigas "Mazajās sievietēs" līdz ar balvas "Oskars" laureātēm Merilu Strīpu un Loru Dernu. Aktrisi, kura tikai 21 gada vecumā uzmirdzēja blakus Eimijai Adamsai HBO seriālā "Asi priekšmeti", daudzi dēvē par vienu no visvairāk pieprasītajiem kinoindustrijas jaunajiem talantiem. Milas tēvu tēlo "Zvaigžņu karos" slavu iemantojušais austrāliešu aktieris Bens Mendelsons. Mātes loma uzticēta Esijai Deivisai, kuru daudzi atceras pēc šausmu filmas "Babaduks" (2014) un pēc seriāla "Troņu spēle". Mozesa lomas tēlotājs Tobijs Volless Venēcijas kinofestivālā saņēma Marčello Mastrojāni labākā jaunā aktiera balvu. Viņš skatāms arī Netflix seriālā "Sabiedrība".

FOTO: kadrs no filmas

The New York Times ieskatā Milas vecāku tēlotāji Deivisa un Mendelsons lieliski ilustrē “ģimenes dzīvi kopā bēdās un priekos”. Kritiķe Šīla O’Melija rakstījusi: "Filmas autori izvairās no jebkādām klišejām ģimenes atainojumā."