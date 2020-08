Foto: Vienīgajā šīs vasaras LSO koncertā Liepājā izskan Vivaldi "Gadalaiki".

Solo partiju vienā no pasaulē populārākajiem akadēmiskās mūzikas šedevriem - Antonio Vivaldi vijolkoncertu ciklā “Gadalaiki” izpildīja Liepājas Simfoniskā orķestra pirmo vijoļu grupas koncertmeistare Līga Baltābola, kuras spēli raksturo īpašs smalkums un graciozitāte. Publika, kas jau sen bija izslāpusi pēc orķestra dzīvā izpildījuma, koncertā varēja izbaudīt arī viena no visu laiku izcilākajiem melodiķiem, Pētera Čaikovska autobiogrāfisko meistardarbu – Ceturto, jeb Liktens simfoniju, kur traģika un melanholija pārtop dzīvi apliecinošā uzvarā. Pie diriģenta pults šajā vakarā stājās unikāls Čaikovska mūzikas interprets – viens no izcilākajiem, starptautisku atzinību guvušajiem Lietuvas diriģentiem Gintars Rinkevičs, kas ar septembri iesāks nu jau ceturto sezonu Liepājas Simfoniskā orķestra galvenā diriģenta amatā.