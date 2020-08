Noskaties emocionāli uzlādēto tautas deju ansambļa "Vektors" video

"Īpaša nozīme piešķirta arī dzintaram – dārgakmenim, kas simbolizē uguni un mūžīgo enerģiju. Mēs to ņemam no jūras, rotājamies ar to, bet, kad pienāk laiks, dodam to atpakaļ, kā visu šajā dzīvē. Un tikai katra paša ziņā ir tas, vai savas dzīves laikā mēs pilnībā izmantojam sev dotās iespējas un lietām piešķiram pievienoto vērtību, vai izniekojam, nekad tā īsti pat nenovērtējot to, kas mums ir," tā par "Bez gaismiņas nedzīvošu," saka TDA "Vektors" mākslinieciskā vadītāja D. Bārbale.