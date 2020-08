Šo horoskopu zīmju mīlestība rakstīta jau zvaigznēs

Šo divu zīmju pārstāvji tiek piesaistīti viens otram, drīzāk nevis fiziskā, bet garīgā līmenī. Zinātkārie Dvīņi un filozofiski domājošie Strēlnieki no saziņas gūst patiesu baudu. Tajā pašā laikā visu zinošais Strēlnieks dažreiz var kaitināt Dvīņus, kamēr viņš pats nobīstas no savas vieglprātības un Dvīņu aizraušanās ar tenkošanu. Problēmu risināšanas atslēga ir sadarbībā, īpaši noderīgi ir ceļojumi.

Jaunava ir pilnīgas kārtības cienītāja, savukārt Zivis, gluži pretēji, bēg no rutīnas kā no uguns. Viņu savienība ir klasiska divu pretstatu kombinācija. Šim pārim attiecības ir veids, kā apgriezt partnera dzīvi otrādi. Jaunava centīsies no Zivs izveidot organizētu cilvēku, un Zivis, savukārt, centīsies Jaunavu iemācīt uztvert dzīvi ne tik nopietni. Brīvību mīlošās Zivis var sākt nogurt no Jaunavas, cenšoties pārņemt kontroli pār visu. Partneru vēlme panākt kompromisu var saglabāt šīs attiecības un pacelt tās jaunā līmenī.