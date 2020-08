Turpinās remontdarbi gandrīz 100 ceļu posmos; satiksme tur var būt palēnināta

Palēnināta satiksme ir arī uz Tallinas šosejas (A1) Saulkrastu apvedceļa remontdarbu posmā, tā izbraukšanai var būt nepieciešama stunda, jo tur ir viens luksoforu posms un trīs citi tiek regulēti ar priekšrocības ceļa zīmēm, kā arī ir noteikts ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Šonedēļ uz dažām dienām plānots slēgt satiksmi, braucot Tallinas virzienā un nobraucot no Tallinas šosejas uz ceļu Saulkrasti–Bīriņi (V39) un nobrauktuvē no autoceļa V39 uz Tallinas šoseju, bet pēc tam – uz tām pašām nobrauktuvēm, braucot Rīgas virzienā.

Būvdarbi notiek uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Salaspils līdz Ikšķilei, darbu zonā noteikts ātruma ierobežojums 70 km/h. Uz Rīgas virziena brauktuves posmā no Ikšķiles līdz krustojumam ar Rīgas apvedceļu A4 (Baltezers–Saulkalne) satiksmei pārmaiņus tiks slēgta viena no divām braukšanas joslām. Plānots, ka naktīs satiksmei būs atvērtas brauktuves abas joslas.