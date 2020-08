Foto ⟩ Ģitārists Gints Smukais ezerā uz peldošas skatuves atklāj savu otro albumu

"Thaw" ir ģitārista Ginta Smukā otrais muzikālais vēstījums albuma formātā, par ko stāsta Gints: “Par pūžņa mentalitāti un tās nenoliedzamo eksistenci mēs atceramies tikai tad, kad jau ir gandrīz par vēlu. Nav labāks laiks, kā to pierāda šodiena, kad mājas pārplūst ar bažām un apjukumu par pasaulē notiekošo. Ja nesen vēl bija laiks, kad populāri bija daudzināt cilvēka vērtību viņa neatkarībā. Tomēr retu reizi liels dabas izraisīts fenomens mums vienmēr atgādinās cilvēka atkarību no dabas un vienam no otra. Ja cilvēka individuālā neatkarība netiek pareizi pārvaldīta, var ātri vien pārvērsties atsvešinātībā no pasaules un “savējiem”."