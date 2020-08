Pretrunīgi vērtētais projekts "Mirāža": arhitektus lūdz atteikties no tā īstenošanas

"Foster+Partners" plānos bija radīt lidostu, kura no putna lidojuma vizuāli līdzinātos zvaigznei, bet no cilvēku perspektīvas - optiskai ilūzijai, kas izskatītos gluži kā mirāža tuksneša vidū. Kaut arī arhitektu birojs ar lidostas dizainu nāca klajā vien šā gada jūlija pašā sākumā, "Mirāžu" bija paredzēts uzcelt un nodot ekspluatācijā jau 2023. gadā. Ambiciozais projekts paredzēja, ka lidosta gadā spēs apkalpot miljonu pasažieru un uz citu lidostu fona izcelsies ar izteiktu luksusa pieskārienu. Tomēr šie plāni, cik ātri uzradās, tik ātri noplaka.

Aviācijas industrija ik gadu rada 4,9% no visām oglekļa emisijām, bet šis procents solās pieaugt - tiek lēsts, ka līdz 2037. gadam aviācijas oglekļa radīto emisiju daudzums dubultosies. Lielu daļa no esošajām emisijām rada tieši privātais aviācijas sektors - komerciālajos reisos tiek sakomplektēts liels daudzums ceļotāju, turpretī privātajā sektorā tāds cilvēku skaits tiek izkliedēts vairākās mazākās lidmašīnās, respektīvi, rada krietni vairāk kaitīgo izmešu nekā lielas komerciālās lidmašīnas. Tieši tāpēc organizācija "Architects Climate Action Network" lūdza "Foster+Partners" atteikties no projekta vai atkāpties no kustības "Architects Declare".