Valmieras teātrī pārceltā pirmizrāde iestudējumam "Tilti"

"Mums šajā stāstā ir svarīgi tas, kas notiek ar bērniem, kad viņi uzzina mātes noslēpumu, un kā mainās viņu attieksme pret pagātni un vecākiem, arī pret sevi. Vai viņu dzīve ir tāda, kādu viņi to grib, vai arī tāda, kādu apstākļi to veidojuši. Lai bērni no jauna paskatītos uz savu dzīvi ar savas mammas acīm, lai viņiem būtu spēks to mainīt," tā režisors Georgijs Surkovs.