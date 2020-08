Mitrofanovs: Būs riebīgi sadarboties ar skandālos iesaistītiem cilvēkiem

Partijas moto šajās vēlēšanās paredz Rīgas domē sākt visu no tīras lapas un baltām rokām. Ja attiecībā uz valdošajām partijām tas varētu skanēt pretdabiski, tad, Mitrofanova ieskatā, attiecībā uz LKS tas ir ļoti ticami, jo, neesot Rīgas domē, partija nav saistīta ar skandāliem, intrigām un korupciju, kas noveda pie priekšlaicīgām vēlēšanām.

"Nevaru teikt, ka mēs bijām draugi un partneri, bet mums nācās sadarboties saimniecisku jautājumu risināšanā Rīgas mērogā. Šī pieredze ir pozitīva, un mēs to izmantosim. Protams, LKS nav sadarbības partneru saraksta augšējā daļā, bet sadarbība nav izslēgta, jo pēc vēlēšanām izrādīsies, ka dome sadalīta daudz mazās frakcijās," teica Mitrofanovs.

Līdz ar to LKS būs gatava runāt ar visiem domē ievēlētajiem spēkiem, arī ar galveno pretinieci "Saskaņu".

"No vienas puses ir riebīgums sadarboties ar cilvēkiem, kuri ir saistīti ar korupciju, skandāliem un ir personīgi teikuši netaisnīgas lietas par mums.

To aizmirst es nevaru. Bet ir arī mūsu vēlētāju intereses. Tāpēc neviena partija no sarunu loka netiks izslēgta.

LKS gan plāno rosināt domniekiem vienoties par to, ka augstos amatos pašvaldībā nedrīkst atrasties cilvēki, kuru dēļ nonākts līdz ārkārtas vēlēšanām.

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas notiks šā mēneša pēdējā sestdienā, 29.augustā. Vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz 22.

Iepriekšējās balsošanas dienas būs trešdiena, ceturtdiena un piektdiena pirms vēlēšanu dienas. Trešdien, 26. augustā, vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no plkst.16 līdz 21, ceturtdien, 27.augustā, no plkst.9 līdz 16 un piektdien, 28.augustā, no plkst.12 līdz 20.