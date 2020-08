​Elektrovelosipēds kļūst par mobilitātes būtisku elementu

Jau vairākus gadus Peugeot ir viens no elektromobilitātes līderiem, kurš veic vērā ņemamas investīcijas ilgtspējīgā mobilitātē un sava piedāvājuma klāstā, lai spētu nodrošināt elektriskā transporta entuziastiem plašas izvēles iespējas – no personīgajiem pasažieru vieglajiem auto un komerctransporta līdz elektriskajiem motorolleriem un velosipēdiem.

Ražotājs uzskata, ka ir svarīgi gādāt, lai elektrovelosipēds ir noderīgs ne tikai tiem, kuri šobrīd satraucas par savu veselību, bet arī pilsētu iedzīvotājiem. Vidē, kur ielas ir pilnas ar automašīnām, šāds transportlīdzeklis ir iespēja izvairīties no sastrēgumiem, galvassāpēm, ko sagādā brīvas stāvvietas meklēšana, un visbeidzot arī no maksas par stāvvietu. Piedevām šāda transportlīdzekļa lietošana dod ieguldījumu vides piesārņojuma mazināšanā un veicina cilvēku iesaisti fiziskās aktivitātēs.

Arvien vairāk un vairāk valstu ievieš dažādus instrumentus, lai finansiāli atbalstītu cilvēkus, kuri nolēmuši atteikties no vidi piesārņojoša auto, to aizvietojot ar ilgtspējīgāku un videi saudzīgāku transportlīdzekli. Ir valstis, kuras sniedz atbalstu arī mazāka elektrotransporta pircējiem. Piemēram, Francijā, kur šādi instrumenti pastāv jau sen, elektrovelosipēdu pārdošanas apjoms 2019. gadā palielinājās par 12%, ja salīdzina ar 2018. gadu. Tiek lēsts, ka no 2,65 miljoniem šajā valstī pārdoto velosipēdu apmēram 380 tūkstoši bija ar elektropiedziņu.