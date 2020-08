Jūnijā Latvijā 15,5% darbinieku strādāja attālināti

Tāpat statistikas pārvaldes dati liecina, ka jūnijā iespēja strādāt attālināti bija 20,9% darbinieku, bet 79,1% šādas iespējas nebija. Tikai 5,4% darbinieku, kuriem bija iespēja strādāt attālināti, to neizmantoja.

Jūnijā 47,5% no visiem attālināti strādājošajiem bija nodarbināti tirdzniecības un pakalpojumu sektorā. Nedaudz mazāk (46,2%) darbinieku strādāja citu pakalpojumu sektorā, bet tikai 4,7% no visiem attālināti strādājošajiem bija nodarbināti ražošanas sektorā. Joprojām visaugstākais (25,5%) attālināti strādājošo darbinieku īpatsvars no visiem darbiniekiem attiecīgajā nozarē bija vērojams citu pakalpojumu sektorā, kamēr tirdzniecības un pakalpojumu sektorā 16,6% darbinieku strādāja attālināti, bet ražošanas sektorā - tikai 3,2% darbinieku.