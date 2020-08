Izveseļojušies visi SAC "Mārsnēni" Covid-19 inficētie

Lielākā daļa no kopumā 18 cilvēkiem, par kuru izveseļošanos ziņots šodien, dzīvojuši tieši Priekuļu novadā, kā arī Rīgā. Gan Priekuļos, gan Rīgā atveseļojušies septiņi cilvēki.

Savukārt trīs pagājušajā diennaktī konstatētie inficēšanās gadījumi reģistrēti Ogres, Jelgavas un Olaines novadā. Ogres novadā līdz ar to saslimušo skaits sasniedzis sešus cilvēkus, bet Jelgavas un Olaines novadā nepārsniedz piecu gadījumu robežu.

No jaunajiem inficētajiem divi ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, bet viens vecumā no 60 līdz 69 gadiem.