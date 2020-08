Trampa brīnumzāles: kas zināms par pretmalārijas medikamenta efektivitāti cīņā ar Covid-19?

“Pret vīrusu ir zāles. Tās ir hidroksihlorohīns, cinks un Zithromax,” populārā video, kur pie Kapitolija ēkas ASV pulcējušies vairāki ārsti, stāsta viena no viņiem – ārste un priestere Stella Imanuela. BBC vēsta, ka Facebook lietotāji to noskatījās 17 miljonus reižu, un Twitter ar to dalījās arī Tramps un viņa dēls. Donalds Tramps juniors komentēja, ka video esot visiem jānoskatās, jo tas atšķiroties no stāsta, ko paužot citi. Stāsts tik tiešām atšķiras, jo tas nav patiess. Tādēļ Twitter paziņoja, ka juniora tvīts ir pretrunā kompānijas politikai par nepatiesas informācijas izplatīšanu, un uz 12 stundām liedza viņam publicēt jaunus ierakstus. Arī YouTube un Facebook video no platformām dzēsuši.