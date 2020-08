Covid-19 atgriezies Jēkabpilī un Sējas novadā, bet inficēto skaits palielinājies Rīgā, Liepājā un Ogres novadā

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem astoņiem inficētajiem trīs ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, vēl trīs - no 40 līdz 49 gadiem, kamēr pa vienam inficētajam konstatēts vecuma grupās no 20 līdz 29 un no 30 līdz 39 gadiem.