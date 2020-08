Facebook aprakstītā ābolu tirgotāju sodīšana notikusi pirms 6 gadiem

Facebook pāris dienās lielu ievērību guvis ieraksts par to, ka “5 pašvaldības policijas pārstāvji rakstīja protokolu vecām tantiņām, kas tirgoja ābolus, gailenes un puķes”. Re:Check noskaidroja, ka pēdējo piecu gadu laikā Rīgas pašvaldības policija šādus sodus piemērojusi nav. Savukārt aprakstītais gadījums noticis pirms 6 gadiem, nevis, kā apgalvo ieraksta autors, “šodien pusdienas pārtraukumā”.

Ieraksts par “šodien pusdienas pārtraukumā” notikušo publicēts Facebook grupā 3. augustā no rīta, pulksten 7.34. Divās dienās ar to dalījās 5600 cilvēku. Komentāros daudzi pauda sašutumu un lamāja policiju: “Un tie ir aizstāvji valstī? Nekādu vērtību nav palicis.” Taču vairāki komentētāji norādīja, ka ieraksts ir vecs.

Ieraksta autors rakstīja, ka “šodien” aizgājis līdz veikalam un no ieraudzītā skata “sacepies”. Viņš klāstīja, ka policija izrakstījusi protokolu “vecām tantiņām”, kas tirgoja ābolus no pašu dārza. Tāpat ieraksta autors pauda neizpratni par to, ka policija konfiscējusi kādai sievietei visus ābolus un “devās sodīt citas tantiņas”. Publikācijas noslēgumā viņš vaicā: “Un kur ir taisnība???”