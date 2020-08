Marsa majestātiskās ielejas varētu būt veidojuši ledāji nevis upes

“Pēdējos 40 gadus, kopš pirmo reizi tika atklātas Marsa ielejas, valdīja pieņēmums, ka tās ir radījušas reiz plūstošas upes, tomēr šīs struktūras ir ļoti dažādas, kas varētu liecināt par to, ka to rašanās pamatā ir dažādi procesi,” komentēja pētījuma galvenā autore Anna Grau Geilofre.

“Atklājums demonstrē to, ka tikai neliela daļa no ieleju tīkla sakrīt ar tipiskām ūdens erozijas skartām virsmām,” teica viens no pētījuma autoriem Marks Jelineks.