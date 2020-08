Valsts policija pabeidz izmeklēšanu kriminālprocesā naudas izkrāpšanu Talsos

Pagājušajā gada beigās Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka no kādas cēsinieces tika izkrāpta nauda. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirknī par notikušo tika uzsākts kriminālprocess un, noskaidrojot, ka iespējamā vainīgā persona ir no Talsiem, tas pēc piekritības tika nosūtīts Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļai, kuras amatpersonas turpināja darbu kriminālprocesā.