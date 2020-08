Paziņoti izstādes “Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā” 2020. gada galvenās balvas nominanti

Izstāde “Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā” Rīgas Sv. Pētera baznīcā vēl apskatāma līdz 9. augustam. Pēc tam tā ceļos uz citiem Latvijas muzejiem – no 12. augusta līdz 2. septembrim izstāde būs skatāma Bauskas muzejā, no 14. augusta līdz 15. septembrim – Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā, no 19. septembra līdz 10. novembrim – Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā, no 1. novembra līdz 29. decembrim – Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā.