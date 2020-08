Laba ventilācija ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem, lai mājoklī tiktu radīti labi sanitāri higiēniskie apstākļi, turklāt šos apstākļus ir svarīgi ne tikai radīt, bet arī noturēt visu laiku. Tas nāk par labu ne tikai pašam mājoklim, pasargājot to no lieka mitruma uzkrāšanās, bet arī palīdz saglabāt to iemītnieku veselību un darbaspējas.