Kā pabarot mazuli – izvēlīgu ēdāju? Ko darīt, lai bērns ēstu veselīgu ēdienu?

"Bieži vien bērna gaume ir nepastāvīga – tas, kas garšo šodien, negaršo rīt un otrādi. Tomēr ir svarīgi mazuli jau kopš agrīna vecuma radināt pie garšu daudzveidības, lai izvairītos no neofobijas jeb bailēm nogaršot jaunus ēdienus. Pieaugot mazuļi mācās būt patstāvīgi, un ēdiena kontrole ir viens no veidiem, kā bērns pārbauda savu ietekmi un tiesības. Vecākiem jāņem vērā, ka bērns pats vislabāk zina, cik ēdiena viņam nepieciešams. Mazais nav lielais – bērna uztura prasības atšķiras no pieaugušā vajadzībām,” stāsta uztura speciāliste Olga Ļubina, kas specializējas tieši bērnu uztura jautājumos.

Laikā no viena līdz trīs gadu vecumam mazuļa organisms sasniedz galveno attīstības posmu. Šajā laikā ir īpaši svarīgi nodrošināt atbilstošas uzturvielas pareizā daudzumā. Protams, sabalansēts un pilnvērtīgs uzturs ir labākais minerālvielu un vitamīnu avots mazuļiem. Brīdī, kad mazulis jau pārgājis uz pieaugušo pārtiku, taču atsakās no konkrētiem produktiem, vecākiem jādomā, kā nodrošināt bērnam pilnvērtīgu uzturu. Ja bērns atsakās, piemēram, no piena produktiem, vecākiem jādomā par alternatīviem kalcija avotiem. Viens no variantiem, bērniem līdz 3 gadu vecumam, piedāvāt specializētu piena dzērienu, kas bagātināts ar nepieciešamajām uzturvielām.