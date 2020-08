Vīna darīšanas nozarē smagi laiki: Francijā 260 miljonus litru vīna varētu izmantot citiem mērķiem

Francijas vīna darīšanas sektoram smags trieciens bija vēl pirms Covid krīzes – Vašingtona lēma par 25% muitas tarifu Eiropas Savienības precēm, tostarp arī vīniem. Vēl viens finansiāls trieciens bija Lielbritānijas aiziešana no Eiropas Savienības brīvā tirgus. Tiek norādīts, ka kopumā 30-40 procenti no saražotā vīna apjoma tiek eksportēti uz citām valstīm, tostarp arī Lielbritāniju un ASV.

Daļa no vīna darītājiem apsolītās naudas tiks iegūta no Eiropas ekonomikas glābšanas fonda, bet daļa no tā tiks izmantota, lai subsidētu nepārdotā un neizlietotā vīna transformēšanu bioetanolā, kas tiek izmantos smaržās, kā arī roku dezinfekcijas līdzekļos.